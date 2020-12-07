Brose Bamberg - Pınar Karşıyaka maçı saat kaçta?
Brose Bamberg - Pınar Karşıyaka maçı saat kaçta? Pınar Karşıyaka FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci maçına çıkıyor. İzmir ekibi F Grubu'nda 2'de 2 yapan Brose Bamberg'e konuk olacak.
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Temsilcimiz zorlu maçı kazanarak Almanya'dan zaferle dönmeyi hedefliyor
Pınar Karşıyaka FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci maçına çıkıyor... İzmir ekibi F Grubu'nda 2'de 2 yapan Brose Bamberg'e konuk olacak.
Temsilcimiz zorlu maçı kazanarak Almanya'dan zaferle dönmeyi hedefliyor
KRİTİK MAÇ SAAT KAÇTA?
Brose Bamberg-Pınar Karşıyaka FIBA Şampiyonlar Ligi maçı 08 Aralık 2020 Salı günü saat 22:00'de naklen A Spor'da...