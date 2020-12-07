07 Aralık 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Brose Bamberg - Pınar Karşıyaka maçı saat kaçta?

Brose Bamberg - Pınar Karşıyaka maçı saat kaçta?

? Pınar Karşıyaka FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci maçına çıkıyor. İzmir ekibi F Grubu'nda 2'de 2 yapan Brose Bamberg'e konuk olacak.

SPOR
Giriş Tarihi: 07.12.2020
ABONE OL
Brose Bamberg - Pınar Karşıyaka maçı saat kaçta?

Pınar Karşıyaka FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci maçına çıkıyor... İzmir ekibi F Grubu'nda 2'de 2 yapan Brose Bamberg'e konuk olacak.

Temsilcimiz zorlu maçı kazanarak Almanya'dan zaferle dönmeyi hedefliyor



KRİTİK MAÇ SAAT KAÇTA?
Brose Bamberg-Pınar Karşıyaka FIBA Şampiyonlar Ligi maçı 08 Aralık 2020 Salı günü saat 22:00'de naklen A Spor'da...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA