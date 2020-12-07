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Son dakika | Fenerbahçe'de transfer gelişmesi! Juan Jesus'tan flaş açıklama

Son dakika haberi...Savunma bölgesinde büyük sorunlar yaşayan 'nin transferdeki önceliği olan Brezilyalı stoper Juan Jesus'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Devre arası dönemi için Sarı Lacivertli takımla adı geçen Juan Jesus, geleceği hakkında konuştu. Tecrübeli futbolcu, "Birkaç görüşme oldu ama acelem yok. Oynadığım sürece burada devam edeceğimi biliyorum" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 07.12.2020 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020
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Son dakika | Fenerbahçe'de transfer gelişmesi! Juan Jesus'tan flaş açıklama

Vakit kaybetmeden ocak ayındaki ara transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe ile ilgili daha önce de gündeme gelen isimlerden biri Juan Jesus olmuştu. İtalya'da Roma forması giyen ve Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Juan Jesus, takımda kalmaı umut ediyor. 29 yaşındaki futbolcu önceliğinin Roma olduğunu söyledi.

Ajansspor'un haberine göre; Young Boys maçının ardından sözleşmesiyle ilgili soruları yanıtlayan Jesus, "Birkaç görüşme oldu ama acelem yok. Oynadığım sürece burada devam edeceğimi biliyorum" diyerek takımda kalma yönünde sinyal verdi.

Jesus bu sezon Roma'da 7 maçta 416 dakika süre aldı. Futbolcu bu maçlardan 5'ini Avrupa Ligi'nde, 2'sini ise ligde oynamıştı.

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