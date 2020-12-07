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İngiltere Premier Lig'de Tottenham Arsenal'ı yendi

'in 11. haftasında , 'ı 2-0 mağlup etti. Bu maçla birlikte Tottenham, puanını 24'e yükseltirken, Arsenal 13 puanda kaldı.

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Giriş Tarihi: 07.12.2020 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020
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İngiltere Premier Lig'de Tottenham Arsenal'ı yendi

Haftaya lider giren Tottenham, Londra derbisinde puan tablosunun 14. sırasındaki Arsenal'ı ağırladı.

Ev sahibi ekip, 13. dakikada Son ve 45+1. dakikada Kane'in kaydettiği gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Tottenham, puanını 24'e yükseltirken, Arsenal 13 puanda kaldı.

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