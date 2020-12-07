İngiltere Premier Lig'de Tottenham Arsenal'ı yendi
İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Tottenham, Arsenal'ı 2-0 mağlup etti. Bu maçla birlikte Tottenham, puanını 24'e yükseltirken, Arsenal 13 puanda kaldı.
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Haftaya lider giren Tottenham, Londra derbisinde puan tablosunun 14. sırasındaki Arsenal'ı ağırladı.
Ev sahibi ekip, 13. dakikada Son ve 45+1. dakikada Kane'in kaydettiği gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Tottenham, puanını 24'e yükseltirken, Arsenal 13 puanda kaldı.