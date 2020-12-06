Kanarya Denizli'de uçtu! Altay kalesinde devleşti!
Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Yukatel Denizlispor'u Papiss Cisse ve Gökhan Gönül'ün attığı gollerle 2-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.
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Süper Lig'in 11. haftasında Denizlispor ile Fenerbahçe, Denizli Atatürk Stadı'nda karşı karşıya geldi. beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanan ve hakem Ali Palabıyık'ın yönettiği mücadelede sarı-lacivertliler, rakibini 9. dakikada Papiss Cisse ve 41. dakikada Gökhan Gönül'ün attığı gollerle 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Öte yandan Fenerbahçe'de Serdar Aziz, 54. dakikada çift sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kalırken; Denizlispor, 56. dakikada Radoslaw Murawski ile bir penaltı atışından yararlanamadı.
Fenerbahçe bu sonuçla puanını 23'e yükselterek Alanyaspor ve Galatasaray'ın ardından averaj farkıyla 3. sırada kaldı. Bu sezonki 6. yenilgisini alan Denizlispor ise 6 puanla 19. sırada kaldı.