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Kanarya Denizli'de uçtu! Altay kalesinde devleşti!

'in 11. haftasında , deplasmanda 'u Papiss Cisse ve Gökhan Gönül'ün attığı gollerle 2-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

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Giriş Tarihi: 06.12.2020 Güncelleme Tarihi: 06.12.2020
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Kanarya Denizli'de uçtu! Altay kalesinde devleşti!

'in 11. haftasında Denizlispor ile , Denizli Atatürk Stadı'nda karşı karşıya geldi. beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanan ve hakem Ali Palabıyık'ın yönettiği mücadelede sarı-lacivertliler, rakibini 9. dakikada Papiss Cisse ve 41. dakikada Gökhan Gönül'ün attığı gollerle 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Öte yandan Fenerbahçe'de Serdar Aziz, 54. dakikada çift sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kalırken; Denizlispor, 56. dakikada Radoslaw Murawski ile bir penaltı atışından yararlanamadı.

Fenerbahçe bu sonuçla puanını 23'e yükselterek Alanyaspor ve Galatasaray'ın ardından averaj farkıyla 3. sırada kaldı. Bu sezonki 6. yenilgisini alan Denizlispor ise 6 puanla 19. sırada kaldı.

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