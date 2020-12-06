Kanarya Denizli'de uçtu! Altay kalesinde devleşti!

Süper Lig'in 11. haftasında Denizlispor ile Fenerbahçe, Denizli Atatürk Stadı'nda karşı karşıya geldi. beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanan ve hakem Ali Palabıyık'ın yönettiği mücadelede sarı-lacivertliler, rakibini 9. dakikada Papiss Cisse ve 41. dakikada Gökhan Gönül'ün attığı gollerle 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.