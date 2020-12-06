Antalyaspor - Ankaragücü (CANLI ANLATIM)

Antalyaspor, Süper Lig'in 11. haftasında evinde Ankaragücü'nü konuk ediyor. Son 7 haftada galibiyet sevinci yaşayamayan Antalyaspor kötü gidişata son vermek istiyor. Bu sezon Süper Lig'de henüz galibiyetle tanışamayan Ankaragücü ise ligdeki ilk galibiyetini almanın peşinde...

İŞTE İLK 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Eren, Ersan, Kudryashov, Gökdeniz, Nuri, Fredy, Amilton, Omar, Podolski, Jahovic

Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Voca, Pazdan, Pinto, Atakan, Orkan, Assane, Alper, Saba, Bolingi