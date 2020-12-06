Karagümrük Çaykur Rizespor'u 2-1 yendi! MAÇ SONUCU

Fatih Karagümrük ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 11. haftasında 3 puan mücadelesi verdi. Maça iyi başlayan ev sahibi Fatih Karagümrük, ilk yarıda bulduğu gollerle kazanmayı başardı.

Çaykur Rizespor'un 90. dakikada bulduğu gol, hakem Ümit Öztürk tarafından faul gerekçesiyle iptal edildi.

İLK YARIDA 3 GOL

10. dakikada Jimmy Durmaz'ın ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.

Maça hızlı başlayan ev sahibi Fatih Karagümrük golü de erken buldu. 15. dakikada Jimmy Durmaz'ın sol kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Ndao'nun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

Çaykur Rizespor kısa sürede eşitliği sağladı. 20. dakikada Melnjak'ın sol taraftan ortasında arka direkte topla buluşan Meriah'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

Karagümrük bir kez daha Ndao ile öne geçti. 25. dakikada Sobiech ile paslaşmasının ardından ceza sahası içi sağ tarafında topu alan Ndao'nun vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-1

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İŞTE GÜNCEL PUAN DURUMU