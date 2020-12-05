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Son dakika | Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Kadroda yer aldı

Son dakika haberi...'in 11. haftasında yarın 'a konuk olacak 'nin maçın kamp kadrosu belli oldu.

SPOR AA
Giriş Tarihi: 05.12.2020
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Son dakika | Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Kadroda yer aldı

Süper Lig'in 11. haftasında yarın Yukatel Denizlispor'a konuk olacak Fenerbahçe'nin maçın kamp kadrosu belli oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi negatife dönen Enner Valencia da maç kadrosuna dahil edildi. Aynı durumdaki Sinan Gümüş ise kadroda yer almadı.

Tolga Ciğerci de uzun bir süre sonra kadroda kendine yer buldu.

Sarı kart cezalısı Luiz Gustavo'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Mauricio Lemos, Kemal Ademi ve Diego Perotti ile çalışmalarını salonda sürdüren Mbwana Samatta, kadroya dahil edilmedi.

Takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Nazım Sangare ve Harun Tekin de kadroda bulunmuyor.

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