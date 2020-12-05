Süper Lig 11. hafta karşılaşması | Galatasaray 3-0 Hatayspor maç sonucu
Süper Lig'de son 5 maçtır mağlup olmayan Galatasaray, sahasında bu sezonun yeni ekiplerinden Hatayspor ile karşılaştı. Galatasaray maçı 3-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.
Süper Lig'de son 5 maçtır mağlup olmayan Galatasaray, sahasında bu sezonun yeni ekiplerinden Hatayspor ile karşılaştı. Galatasaray maçı 3-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.
Sarı kırmızılı ekip bu sonuçla puanını 23'e yükseltti.
MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI (GALATASARAY - HATAYSPOR ÖZET)
Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
16. dakikada Taylan Antalyalı'nın ara pasıyla ceza sahasına giren Emre Akbaba şutunu çekerken, önünü hızla kapatan üç rakibi topun geçmesini engelledi.
17. dakikada Selim Ilgaz'ın uzun pasında savunma arkasına sarkan Akintole, ceza sahası dışı sol çaprazda kaleci Fatih Öztürk'ün de çıktığını görerek vuruşunu yaptı. Fatih'i geçen top uzak direğin yanından auta gitti.
25. dakikada Feghouli'nin derinlemesine pasında ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kalan Diagne, uygun durumda meşin yuvarlağı üstten farklı şekilde auta attı.
32. dakikada Galatasaray öne geçti. Feghouli'nin sağdan ortasında ceza sahasında yanındaki Popov'a rağmen topu göğsüyle kontrol eden Diagne, sol çaprazdan sert bir şut çıkardı. Üst direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
Müsabakanın ilk yarısını sarı-kırmızılı ekip 1-0 üstün bitirdi.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ DAKİKALARI
48. dakikada Emre Kılınç'ın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Emre Taşdemir'in sert şutunda, meşin yuvarlak auta çıktı.
52. dakikada soldan ceza sahasına giren Emre Akbaba'nın yerden pasında altıpas gerisindeki Diagne'nin uygun durumda bekletmeden vurduğu top üstten auta gitti.
62. dakikada Galatasaray kalesinde arka arkaya şut fırsatları yakalayan Atakaş Hatayspor'da top son olarak ceza sahası içi sol çaprazdaki Selim Ilgaz'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak yakın direğin yanından oyun alanını terk etti.
64. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Hatayspor yarı alanının ortalarından kazanılan faul atışını Emre Kılınç kullandı. Bu oyuncunun ceza sahasına gönderdiği topa sağ çaprazda Oğulcan Çağlayan kafayla vurdu. Kale sahasına gelen top, Santos'un ters vuruşunda ağlarla buluştu: 2-0.
73. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Diouf'un kaleyi cepheden gören pozisyonda çıkardığı sert şutta, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
80. dakikada Gökhan Karadeniz, Etebo'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Maçın 73. dakikasından da bir sarı kartı bulunan Gökhan, kırmızı kartla oyundan atıldı.
86. dakikada Ömer Bayram'ın soldan ortasında altıpas gerisinde yükselen Sekidika'nın kafayla vurduğu top, kaleci Munir'de kaldı.
90+4. dakikada Galatasaray farkı 3'e çıkardı. Savunma arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu, pasını sol tarafta bulunan Ömer Bayram'a aktardıktan sonra ceza sahasına koşusuna devam etti. Ömer'den topu yeniden alan Kerem, plase vuruşla fileleri havalandırdı: 3-0.
Müsabaka ev sahibi takımın 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Erkan Özdamar, Kemal Yılmaz, Abdullah Bora Özkara
Galatasaray: Fatih Öztürk, Linnes, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Feghouli (Dk. 79 Ömer Bayram), Emre Kılınç (Dk. 80 Etebo), Oğulcan Çağlayan (Dk. 70 Sekidika), Emre Akbaba (Dk. 88 Kerem Aktürkoğlu), Diagne (Dk. 88 Ali Yavuz Kol)
Atakaş Hatayspor: Munir, Popov, Yusuf Abdioğlu, Santos, Burak Can Çamoğlu, Rayane (Dk. 67 Ribeiro), Sackey, Traore (Dk. 58 Gökhan Karadeniz), Selim Ilgaz (Dk. 67 Boupendza), Akintole (Dk. 85 Barbosa), Diouf
Goller: Dk. 32 Diagne, Dk. 64 Santos (Kendi kalesine), Dk. 90+4 Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)
Kırmızı kart: Dk. 80 Gökhan Karadeniz (Atakaş Hatayspor)
Sarı kartlar: Dk. 9 Diagne, Dk. 59 Marcao, Dk. 69 Emre Taşdemir (Galatasaray)
GALATASARAY -HATAYSPOR MAÇININ İSTATİSTİKLERİ İÇİN TIKLAYIN
Galatasaray ile Hatayaspor, oynayacakları maçla ile birlikte Süper Lig'de ilk kez rakip olacak. İki ekip daha önce Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda iki takım da 1'er galibiyet aldı. Sezon başında iki takım arasında İstanbul'da oynanan hazırlık maçı ise 1-1 eşitlikle sona ermişti.
5 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ VAR
Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son oynadığı 5 müsabakada rakiplerine 3 puan kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar bu süreçte 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor, MKE Ankaragücü, Demir Grup Sivasspor ve Çaykur Rizespor'u yenerken, Kayserispor ile berabere kaldı. Cimbom son olarak sahasında Alanyaspor'a kaybetmişti. Aslan son oynadığı 5 maçta rakip filelere 10 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü.
İÇ SAHADA 2 GALİBİYET
Süper Lig'de geride kalan 10 haftada Galatasaray dış sahada daha çok puan topladı. Sarı-kırmızılılar Türk Telekom Stadyumu'nda oynadığı 5 karşılaşmada 8 puan alırken, deplasmandaki 5 müsabakada 12 kazandı. Cimbom evinde 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlup aldı. Bu maçlarda 6 gol atıp, 4 gol yedi.
5 OYUNCUDAN 4'Ü GERİ DÖNÜYOR
Milli takım arasında korona virüs testleri pozitif çıkan ve testleri negatife dönen Arda Turan, Younes Belhanda, Okan Kocuk ve Ryan Babel, Hatayspor maçında görev verilmesi halinde oynayabilecek. Omar Elabdellaoui ise karantina süresi sona ermediği için kadroda bulunamayacak.
Geçtiğimiz çarşamba günü antrenmanda girdiği bir ikili mücadelenin ardından sol ayak bileği burkulan Taylan Antalyalı'nın durumu yapılacak tetkiklerden sonra belli olacak. Özel program dahilinde çalışan Falcao ve Saracchi'nin durumları da bugün yapılacak antrenmandan sonra netlik kazanacak.
3 FUTBOLCU SINIRDA
Galatasaray'da Hatayaspor maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Christian Luyindama, Younes Belhanda ve Taylan Antalyalı bu mücadelede sarı kart görmesi halinde Fatih Karagümrük karşısında forma giyemeyecek.