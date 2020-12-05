Süper Lig 11. hafta l Yeni Malatyaspor 1-1 Başakşehir | Maç sonucu

Süper Lig'in 11. haftasında Yeni Malatyaspor ile Başakşehir, Yeni Malatya Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İki takım, karşılıklı buldukları gollerle 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı. Başakşehir puanını 15'e, Yeni Malatyaspor ise 13'e yükseltti.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

5. dakikada Kerim Hafez'in sol kanattan yaptığı tehlikeli ortayı Başakşehir savunması uzaklaştırdı.

7. dakikada Adem Büyük'ün ceza sahası dışından çektiği sert şut auta çıktı.

14. dakikada Chebake'in ceza sahası önüne kafa ile gönderdiği pasına Acquah'ın gelişine yaptığı vuruş farklı şekilde üstten auta gitti.

19. dakikada Başakşehir'de Giuliano'nun ceza sahası içinden çektiği sert şut savunmada Chebake'den geri döndü.

21. dakikada Chebake'in Başakşehir kalesine orta şut karışımı gönderdiği top yan ağlarda kaldı.

37. dakikada Umut Bulut'un pasında kale önünde topla buluşan Tetteh'in vuruşu direğin dibinden dışarı çıktı.

38. dakikada ani gelişen Başakşehir atağında topla buluşan Demba Ba'nın yerden etkisiz şutu kaleci Ertaç'ta kaldı.

45. dakikada İrfan Can'ın sol taraftan ceza sahası içerisine çevirdiği topa Giuliano'nun uzak köşeden gelişine vuruşu ağlarla buluştu. 0-1

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

49. dakikada ceza sahasında üst üste çalımlar atarak rakiplerini geçen Adem Büyük'ün kaleye doğru gönderdiği top Ponck'a çarparak filelerle buluştu. 1-1

52. dakikada Adem Büyük'ün ceza sahası dışından çektiği sert şut kaleci Mert'te kaldı.

58. dakikada İrfan Can'ın yaptığı ortaya Mahmut kafayı vurdu, seken topu kale önündeki Demba Ba'dan önce uzaklaştıran Hadebe, yüzde yüzlük golü önledi.

63. dakikada Hafez'in sol kanattan yaptığı ortaya Umut kafayı vurdu, top üstten dışarı gitti.

72. dakikada Umut Bulut'un ceza sahası içerisine attığı kafa pasına hareketlenen Tetteh'in dokunuşunu kaleci Mert uzaklaştırdı.

83. dakikada İrfan Can'ın tehlikeli noktadan kullandığı serbest vuruşta top kaleci Ertaç'ta kaldı.

89. dakikada Tetteh'in ceza sahasına girer girmez çektiği sert şutu kaleci Mert ayaklarıyla kornere çeldi.

90. dakikada Ahmet Ildız'ın kullandığı kornerde topa yükselen Hadebe'nin yaptığı kafa vuruşu üst direkten döndü.

90+3. dakikada Demba Ba'nın kaleciyle karşı karşıya yaptığı vuruşu Ertaç kurtardı.

90+7. dakikada Aleksic'in ceza sahası içinden yaptığı vuruş yandan auta çıktı.

Maç sonucu: Yeni Malatyaspor 1-1 Başakşehir