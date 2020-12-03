Galatasaraylı Feghouli yeni mevkisinden çok memnun!

Kayseri ve Rize maçlarında ofansif orta saha pozisyonunda oynayan Feghouli halinden çok memnun. Sağ kanatta oynarken hücumda etkili olsa da rakip ataktayken gerideki arkadaşına destek çıkamayan Soso'yu 10 numara pozisyonuna çeken İmparator, öğrencisinin buradaki performansından oldukça memnun kaldı.