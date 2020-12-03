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Galatasaray'da Onyekuru ve Seri bombası! İki eski yıldız geri dönüyor

devre arasında transfer bombalarını patlatacak. Eski yıldızlarına kavuşmak için geri sayıma geçen Aslan, öncelikli olarak Monaco’da istenmeyen ile temasa geçti ve büyük oranda anlaşma sağladı. Nijeryalı sol kanat oyuncusunun devre arasında Galatasaray’a katılması bekleniyor. sonrası bir başka yıldızı için harekete geçti.

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Giriş Tarihi: 03.12.2020
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Galatasaray'da Onyekuru ve Seri bombası! İki eski yıldız geri dönüyor

devre arasında eski yıldızlarına kavuşmak için geri sayıma geçti. Sarı-Kırmızılı Yönetim öncelikli olarak Monaco'da istenmeyen ile temasa geçti ve büyük oranda anlaşma sağladı.

Nijeryalı sol kanat oyuncusunun devre arasında Galatasaray'a katılması bekleniyor. sonrası bir başka yıldızı için harekete geçti.

İNGİLİZ EKİBİYLE PAZARLIK YAPILACAK
Fatih Terim'in devre arasında alınması için yönetimden istediği bir başka isim ise Jean Micheal Seri. Sarı-Kırmızlılar, Fildişili ön libero için Fulham ile masaya oturmaya hazırlanıyor. 29 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu Galatasaray'a dönmeye sıcak bakıyor.

ORTA SAHA DAHA DA GÜÇLENECEK


Galatasaray'ın yeniden kadrosuna katmak istediği Seri'nin Fulham ile sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor. Fulham'a dönüşünde uyum sorunu yaşayan Seri, bu sezon sadece 2 maçta forma giydi. 'in orta sahayı daha da güçlendirmek için onun alınmasını çok istiyor.

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