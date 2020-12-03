Galatasaray'da Onyekuru ve Seri bombası! İki eski yıldız geri dönüyor

ORTA SAHA DAHA DA GÜÇLENECEK



Galatasaray'ın yeniden kadrosuna katmak istediği Seri'nin Fulham ile sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor. Fulham'a dönüşünde uyum sorunu yaşayan Seri, bu sezon sadece 2 maçta forma giydi. Fatih Terim'in orta sahayı daha da güçlendirmek için onun alınmasını çok istiyor.