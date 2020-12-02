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İrfan Can Kahveci Türk futbol tarihine geçti

Son dakika haberleri... UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 'in, RB Leipzig'e 4-3 kaybettiği maçta hat-trick yapan , Devler Ligi'nde ve 'dan sonra bir maçta Türk takımları adına 3 gol atan üçüncü futbolcu oldu.

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Giriş Tarihi: 02.12.2020 Güncelleme Tarihi: 02.12.2020
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İrfan Can Kahveci Türk futbol tarihine geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci hafta maçında Başakşehir, evinde Alman ekibi RB Leipzig'e 4-3 mağlup oldu. Bu müsabakada turuncu-lacivertlilerin gollerini atan başarılı futbolcu İrfan Can Kahveci, adını Türk futbol tarihine yazdırdı. İrfan, Tuncay Şanlı ve Burak Yılmaz'dan sonra Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta Türk takımları lehine 3 gol atan üçüncü oyuncu olmayı başardı.

Tuncay Şanlı, Fenerbahçe'yle 2004 yılında Manchester United ağlarını 3 defa sarsarken, Burak Yılmaz da Galatasaray forması altında 2012'de Cluj deplasmanında 3 gol atmayı başarmıştı.

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