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Fenerbahçe'de kara 'Bulut'lar! Sistem arızası

15 yıl aranın ardından derbide ’a kaybeden ’nin yönetimindeki 10 haftalık performansı tartışma konusu... Genç hocanın kafasındaki oyun planının Sarı- Lacivertliler’e uymadığı rakamlara da yansıdı. Fenerbahçe’nin ‘büyük takım’ gibi oynamadığı ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi: 03.12.2020
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Fenerbahçe'de kara 'Bulut'lar! Sistem arızası

Derbide 'a kaybeden 'nin yönetimindeki 10 haftalık performansı tartışma konusu. Genç hocanın kafasındaki oyun planının Sarı- Lacivertliler'e uymadığı rakamlara da yansıdı. Fenerbahçe'nin 'büyük takım' gibi oynamadığı ortaya çıktı.

HİÇBİRİNDE İLK 5'E GİREMEDİ


Organize atak geliştirmede ve oyunu 3. bölgeye yıkmakta zorlanan Sarı-Lacivertliler, topla oynama istatistiğinde lig 7.'si olabilirken, topa sahip olmada ise 6. sırada yer alabildi.

BUNUN ADI PLAN YANLIŞLIĞI


Fenerbahçe maç başına pas ve pasla oynamada da rakiplerinin gerisinde kaldı. Sarı-Lacivertliler'in maç başına 30 orta yapması ve lig lideri olması da 'plan yanlıştığı' olarak gösteriliyor.

RAKİPLERİNİN ÇOK GERİSİNDE


Şu ana kadar 20 gol atan Erol Bulut'un ekibi, bu gollerin yalnızca 8'ini yani yüzde 40'ını akan oyunda bulabildi.

Bu oranın Galatasaray'da yüzde 62, Beşiktaş'ta yüzde 52, Trabzon'da ise yüzde 66 olması dikkat çekti.

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