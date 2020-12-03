03 Aralık 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Burak Yılmaz iki gol attı, Lille kazandı!

Burak Yılmaz iki gol attı, Lille kazandı!

Son dakika haberleri... ’nın Lille takımında forma giyen milli futbolcu , takımının ’nde ’a karşı 1-0 geride olduğu maça 77’nci dakikada oyuna girerek iki gol attı ve takımına galibiyeti getirdi.

SPOR
Giriş Tarihi: 03.12.2020
ABONE OL
Burak Yılmaz iki gol attı, Lille kazandı!

A Milli Oyuncu 'ın da forma giydiği Fransız Kulübü Lille, H Grubu 5'inci maçında evinde 'ı ağırladı. Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın ilk 11 başladığı maçta Lille, 10 kişi kalan rakibine karşı 71'inci dakikada 1-0 geriye düştü.

Fransız ekibini, 77'nci dakikada Yusuf'un yerine oyuna giren Burak Yılmaz kurtardı. Milli oyuncu, 80 ve 84'üncü dakikada attığı gollerle takımına galibiyeti getirdi.

UEFA Avrupa Ligi karşılaşması | Sivasspor: 0 - Villarreal: 1 MAÇ SONUCU UEFA AVRUPA LİGİ KARŞILAŞMASI | SİVASSPOR: 0 - VİLLARREAL: 1 MAÇ SONUCU
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA