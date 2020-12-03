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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Dorukhan açıklaması! "Transfer yüzde 90 bitti"

Son dakika haberleri... Kulübü Başkanı transferiyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Çebi, "Dorukhan transferi bana göre %90 bitti." dedi.

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Giriş Tarihi: 03.12.2020 Güncelleme Tarihi: 03.12.2020
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Dorukhan açıklaması! Transfer yüzde 90 bitti

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, katıldığı canlı yayında Dorukhan Toköz ile anlaşmanın an meselesi olduğunu söyledi.

Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları şu şekilde:

Dorukhan ile görüşmelerimiz devam ediyor. Her iki taraf da imzaları atmadan belli olmaz ama bana göre %90 bitti. Olumlu şekilde bitti. İmzalar atıldığında açıklarız. Dorukhan'ın bize farklı davranıp gitmek istemediğini gösterdiğini sanmıyorum. Tavırlar ve görüşmeler çok olumlu. Sadece bunları kağıda döküp imzalamak kaldı.

Dorukhan'ın Fenerbahçe'ye gideceği yönünde haberler var sizin bilginiz var mı?

Nasıl bilgimiz olsun ki. Oyuncu bizimle olumlu konuşuyor, yöneticilerimizle olumlu konuşuyor. Son olarak 'Gel bu imzayı at bizden sonra da Beşiktaş'a hizmet et' dedim. Kendisi de bana 'Ben de böyle istiyorum başkanım' dedi.

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