02 Aralık 2020, Çarşamba
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Sivasspor'da koronavirüs şoku

UEFA Avrupa Ligi'nde İspanyol rakibi Villarreal ile çıkacağı mücadele öncesi testine giren 'da 4 isim pozitif çıktı. Sivasspor'dan yapılan açıklamada, "2 futbolcu ile teknik heyetten 2 kişinin yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı." denildi.

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Giriş Tarihi: 02.12.2020
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Sivasspor'da koronavirüs şoku

Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor'da 2 futbolcu ile teknik heyetten 2 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Villarreal maçı öncesi A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize ve destek ekibimize dün kulüp tesislerimizde yapılan Kovid-19 PCR testi sonuçlanmış olup 2 sporcumuzun ve teknik heyetten 2 kişinin test sonucu pozitif çıkmıştır." denildi.

Açıklamada, "Dört ismin de izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine, ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanmıştır." ifadesi aktarıldı.

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