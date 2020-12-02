Sivasspor'da koronavirüs şoku

Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor'da 2 futbolcu ile teknik heyetten 2 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Villarreal maçı öncesi A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize ve destek ekibimize dün kulüp tesislerimizde yapılan Kovid-19 PCR testi sonuçlanmış olup 2 sporcumuzun ve teknik heyetten 2 kişinin test sonucu pozitif çıkmıştır." denildi.

Açıklamada, "Dört ismin de izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine, ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanmıştır." ifadesi aktarıldı.

Demir Grup Sivasspor'umuzda Kovid-19 PCR test sonuçları hakkında bilgilendirme 😷 pic.twitter.com/NfNTbhxfo7 — Demir Grup Sivasspor (@SivassporKulubu) December 2, 2020

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