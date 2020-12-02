Son dakika | Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay koronavirüse yakalandı

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından koronavirüs olduğunu duyuran Rıza Çalımbay, şu paylaşımı yaptı;

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