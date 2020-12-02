02 Aralık 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Son dakika | Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay koronavirüse yakalandı

Son dakika | Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay koronavirüse yakalandı

Son dakika haberi..., Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

SPOR
Giriş Tarihi: 02.12.2020 Güncelleme Tarihi: 02.12.2020
ABONE OL
Son dakika | Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay koronavirüse yakalandı

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından koronavirüs olduğunu duyuran Rıza Çalımbay, şu paylaşımı yaptı;

Ayrıntıtılar geliyor...

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA