Son dakika | Süper Lig'de 11. hafta hakemleri açıklandı
Son dakika haberi...Süper Lig'de 11. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı.
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Süper Lig'de 11. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı.
Beşiktaş -Kasımpaşa: Bahattin Şimşek
Galatasaray -Hatayspor: Erkan Özdamar
Denizlispor- Fenerbahçe : Ali Palabıyık
Trabzonspor-Sivasspor: Suat Arslanboğa
Merkez Hakem Kurulu (MHK), Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde düdük çalan hakem Tugay Kaan Numanoğlu'na bu hafta ne Süper Lig ne de TFF 1. Lig'de görev vermedi.