02 Aralık 2020, Çarşamba
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Son dakika | Süper Lig'de 11. hafta hakemleri açıklandı

Son dakika haberi...'de 11. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı.

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Giriş Tarihi: 02.12.2020
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Son dakika | Süper Lig'de 11. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 11. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı.

Beşiktaş -Kasımpaşa: Bahattin Şimşek

Galatasaray -Hatayspor: Erkan Özdamar

Denizlispor- Fenerbahçe : Ali Palabıyık

Trabzonspor-Sivasspor: Suat Arslanboğa

Merkez Hakem Kurulu (MHK), Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde düdük çalan hakem Tugay Kaan Numanoğlu'na bu hafta ne Süper Lig ne de TFF 1. Lig'de görev vermedi.

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