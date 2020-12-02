Son dakika | Süper Lig'de 11. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 11. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı.

Beşiktaş -Kasımpaşa: Bahattin Şimşek

Galatasaray -Hatayspor: Erkan Özdamar

Denizlispor- Fenerbahçe : Ali Palabıyık

Trabzonspor-Sivasspor: Suat Arslanboğa

Merkez Hakem Kurulu (MHK), Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde düdük çalan hakem Tugay Kaan Numanoğlu'na bu hafta ne Süper Lig ne de TFF 1. Lig'de görev vermedi.