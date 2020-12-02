Eski Rizesporlu futbolcu Mohamed Abarhoun hayatını kaybetti!

Çaykur Rizespor'dan açıklama:

'Bir süredir tedavi görmekte olan eski futbolcumuz Mohamed Abarhoun'un vefat haberini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız' denildi.

Geçen sene Rizespor Sözcüsü Bakır bu açıklamayı yapmıştı;

'Abarhoun'un mide problemi nedeni ile zorlu bir tedavi süreci var. Sürekli yanındayız, futbola dönme imkanı yok denecek kadar az.'