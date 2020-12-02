02 Aralık 2020, Çarşamba
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Eski Rizesporlu futbolcu Mohamed Abarhoun hayatını kaybetti!

Son dakika haberine göre; Bir dönem 'da forma giyen Faslı stoper Abarhoun 31 yaşında hayatını kaybetti. Talihsiz futbolcu mide problemleri nedeniyle geçen sene futbola ara vermişti.

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Giriş Tarihi: 02.12.2020
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Eski Rizesporlu futbolcu Mohamed Abarhoun hayatını kaybetti!

En son 'da forma giyen Faslı stoper Abarhoun 31 yaşında hayatını kaybetti.

Abarhoun geçen sene mide problemleri nedeniyle futbola ara vermişti.

Çaykur Rizespor'dan açıklama:

'Bir süredir tedavi görmekte olan eski futbolcumuz 'un vefat haberini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız' denildi.

Geçen sene Rizespor Sözcüsü Bakır bu açıklamayı yapmıştı;

'Abarhoun'un mide problemi nedeni ile zorlu bir tedavi süreci var. Sürekli yanındayız, futbola dönme imkanı yok denecek kadar az.'

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