Son dakika: Kasımpaşalı futbolcu Aytaç Kara'nın Covid-19 testi pozitif çıktı

Kasımpaşalı orta saha oyuncusu Aytaç Kara'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan 27 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş maçı öncesi yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

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