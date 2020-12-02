02 Aralık 2020, Çarşamba
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Son dakika: Kasımpaşalı futbolcu Aytaç Kara'nın Covid-19 testi pozitif çıktı

haberi... Kasımpaşalı futbolcu , maçı öncesinde yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

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Giriş Tarihi: 02.12.2020 Güncelleme Tarihi: 02.12.2020
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Son dakika: Kasımpaşalı futbolcu Aytaç Kara'nın Covid-19 testi pozitif çıktı

Kasımpaşalı orta saha oyuncusu Aytaç Kara'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan 27 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş maçı öncesi yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

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