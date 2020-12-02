Son dakika: Kasımpaşalı futbolcu Aytaç Kara'nın Covid-19 testi pozitif çıktı
Son dakika haberi... Kasımpaşalı futbolcu Aytaç Kara, Beşiktaş maçı öncesinde yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
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Kasımpaşalı orta saha oyuncusu Aytaç Kara'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan 27 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş maçı öncesi yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.
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