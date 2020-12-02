02 Aralık 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Galatasaray'ın eski teknik direktörü Cesare Prandelli'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Cesare Prandelli'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Bir dönem 'ı da çalıştıran Fiorentina Teknik Direktörü 'nin korona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

SPOR İHA
Giriş Tarihi: 02.12.2020 Güncelleme Tarihi: 02.12.2020
ABONE OL
Galatasaray'ın eski teknik direktörü Cesare Prandelli'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Fiorentina'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada,

Teknik Direktör Cesare Prandelli'nin korona virüs test sonucunun pozitif çıktığı ifade edildi.

İtalyan teknik adamın karantina olduğu belirtildi.

Takım da sağlık protokolleri tarafından belirtilen prosedürü izlemeye devam edecek.

, 2014-2015 sezonunda bir dönem 'ın teknik direktörlüğünü yapmıştı.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA