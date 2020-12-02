Medipol Başakşehir-Leipzig (CANLI ANLATIM)
Başakşehir, Devler Ligi’nin 5. haftasında Leipzig’i İstanbul'da Fatih Terim Stadyumunda ağırlayacak. 20.55’te başlayacak mücadelede İspanyol hakem Carlos del Cerro Grande düdük çalacak.
Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci maçında Leipzig'i konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.55'te başlayacak. İspanyol Carlos del Cerro Grande'nin düdük çalacağı müsabaka, beIN Sports 1'den yayınlanacak.
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MUHTEMEL 11'LER
Başakşehir: Mert Günok, Rafael, Skrtel, Ponck, Bolingoli, Berkay, İrfan Can, Edin Visca, Deniz Türüç, Gulbrandsen, Demba Ba
Leipzig: Gulacsi, Mukiele, Upamecano, Konate, Angelino, Sabitzer, Haidara, Olmo, Kampl, Forsberg, Poulsen
SON ŞANSI OLACAK
Başakşehir grupta 3 puan ile son sırada yer alıyor. M. United'ın 9 puanla lider olduğu grupta, PSG ve Leipzig 6'şar puanda. Temsilcimiz kaybederse çıkma şansını kaybedecek. PSG'nin ManU'ya yenilmesi durumunda ise; son maçta PSG'yi en az 3 farklı yenerse Avrupa Ligi'ne gidecek.
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