02 Aralık 2020, Çarşamba
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Medipol Başakşehir-Leipzig (CANLI ANLATIM)

, Devler Ligi’nin 5. haftasında ’i İstanbul'da Fatih Terim Stadyumunda ağırlayacak. 20.55’te başlayacak mücadelede İspanyol hakem Carlos del Cerro Grande düdük çalacak.

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Giriş Tarihi: 02.12.2020 Güncelleme Tarihi: 02.12.2020
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Medipol Başakşehir-Leipzig CANLI ANLATIM

Medipol , Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci maçında 'i konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.55'te başlayacak. İspanyol Carlos del Cerro Grande'nin düdük çalacağı müsabaka, beIN Sports 1'den yayınlanacak.

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MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Mert Günok, Rafael, Skrtel, Ponck, Bolingoli, Berkay, İrfan Can, Edin Visca, Deniz Türüç, Gulbrandsen, Demba Ba

Leipzig: Gulacsi, Mukiele, Upamecano, Konate, Angelino, Sabitzer, Haidara, Olmo, Kampl, Forsberg, Poulsen


SON ŞANSI OLACAK

Başakşehir grupta 3 puan ile son sırada yer alıyor. M. United'ın 9 puanla lider olduğu grupta, ve Leipzig 6'şar puanda. Temsilcimiz kaybederse çıkma şansını kaybedecek. PSG'nin ManU'ya yenilmesi durumunda ise; son maçta PSG'yi en az 3 farklı yenerse Avrupa Ligi'ne gidecek.

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