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Son dakika | Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Hüseyin Çimşir dönemi

Son dakika haberi... ile yollarını ayıran Erzurumspor, teknik direktör Hüseyin Çimşir ile anlaştı. Resmi açıklama gün içinde kulüp tarafından yapılacak

SPOR DHA
Giriş Tarihi: 02.12.2020
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Son dakika | Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Hüseyin Çimşir dönemi

Süper Lig'de geçtiğimiz günlerde Mehmet Özdilek ile yollarını ayıran Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da yeni teknik direktör belli oldu.

Erzurumspor teknik direktör Hüseyin Çimşir ile anlaştı. Resmi açıklama gün içinde kulüp tarafından yapılacak.

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