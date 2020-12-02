Son dakika | Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Hüseyin Çimşir dönemi
Son dakika haberi...Mehmet Özdilek ile yollarını ayıran Erzurumspor, teknik direktör Hüseyin Çimşir ile anlaştı. Resmi açıklama gün içinde kulüp tarafından yapılacak
SPOR DHA
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Süper Lig'de geçtiğimiz günlerde Mehmet Özdilek ile yollarını ayıran Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da yeni teknik direktör belli oldu.
Erzurumspor teknik direktör Hüseyin Çimşir ile anlaştı. Resmi açıklama gün içinde kulüp tarafından yapılacak.
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