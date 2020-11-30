Süper Lig'de haftanın panoraması
Süper Lig'de 10. haftanın tamamlanmasıyla puan tablosundaki değişiklikler dikkat çekti. İşte Süper Lig'deki güncel puan durumu ve 11. hafta fikstürü...
Süper Lig'in 10. haftası bugün oynanan iki maçla tamamlandı.
Hes Kablo Kayserispor, Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kalırken, Göztepe deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yendi.
Haftaya lider giren Aytemiz Alanyaspor, İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 yenerek liderliğini sürdürdü.
Geçen haftayı 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'a 4-3 yenildi. Çaykur Rizespor'u 4-0'la geçen Galatasaray averajla ikinci sıraya yerleşti.
Atakaş Hatayspor, haftayı maç yapmadan (Bay) geçti.
İŞTE HAFTANIN SONUÇLARI
MKE Ankaragücü-Trabzonspor: 0-1
Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor: 2-2
Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor: 3-3
Çaykur Rizespor-Galatasaray: 0-4
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fraport TAV Antalyaspor: 2-2
Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor: 1-0
Kasımpaşa-Gençlerbirliği: 2-0
Fenerbahçe-Beşiktaş: 3-4
Demir Grup Sivasspor-Göztepe: 0-1
Hes Kablo Kayserispor-Fatih Karagümrük: 0-0
11. HAFTA PROGRAMI
4 Aralık Cuma:
19.30 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Park)
5 Aralık Cumartesi:
13.30 Göztepe-Hes Kablo Kayserispor (Gürsel Aksel)
13.30 Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor (Eryaman)
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye)
16.00 Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir (Yeni Malatya)
19.00 Galatasaray-Atakaş Hatayspor (Türk Telekom)
6 Aralık Pazar:
13.30 Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-MKE Ankaragücü (Antalya)
19.00 Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe (Denizli Atatürk)
7 Aralık Pazartesi:
19.30 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor (Medical Park)
Gaziantep FK (Bay)
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