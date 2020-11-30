Sivasspor-Göztepe (CANLI ANLATIM)
Süper Lig'deki 10. haftanın kapanış gecesinde Sivasspor ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Sivasspor-Göztepe maçının canlı anlatımı için ahaber.com.tr'yi takip ediniz.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Süper Lig'in 10. haftasındaki Sivasspor-Göztepe maçının tüm detayları ahaber.com.tr'nin canlı anlatım ekranında sizlerle olacak.
İLK 11'LER
Sivasspor: Samassa, Robin Yalçın, Appindangoye, Caner, Barış, Isaac Cofie, Claudemir, Kone, Max Gradel, Yasin Öztekin, Kayode
Göztepe: İrfan Can, Murat, Atınç, Marko, Berkan, Yalçın, Soner, Guilherme, Halil Akbunar, Obinna, Cherif Ndiaye
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)