Kayseri'de gol yok: Kayserispor evinde Fatih Karagümrük ile berabere kaldı
Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor ile Fatih Karagümrük haftanın kapanış maçında karşı karşıya geldi. Maçta gol sesi çıkmayınca iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.
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Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor ile Fatih Karagümrük haftanın kapanış maçında karşı karşıya geldi. Maçta gol sesi çıkmayınca iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.
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