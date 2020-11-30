Kayseri'de gol yok: Kayserispor evinde Fatih Karagümrük ile berabere kaldı

Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor ile Fatih Karagümrük haftanın kapanış maçında karşı karşıya geldi. Maçta gol sesi çıkmayınca iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

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