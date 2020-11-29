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FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri | Hollanda - Türkiye: 71-73

FIBA D Grubu'nda mücadele eden A Milli Erkek Takımı, ’yı 73-71'lik skorla mağlup etti.

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Giriş Tarihi: 29.11.2020 Güncelleme Tarihi: 29.11.2020
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FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri | Hollanda - Türkiye: 71-73

karşısında müsabakaya , , Göksenin Köksal, Berkan Durmaz ve beşiyle başlayan milliler, rakibi karşısında mücadelenin ilk yarısını 41-37 önde tamamladı. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren milliler, parkeden 73-71'lik skorla galip ayrıldı.

A 'da Shane Larkin 23, Sertaç Şanlı 13 ve Alperen Şengün 9 sayıyla oynadı. Hollanda'da ise Charlon Kloof 17, Yannick Franke 14 ve Roeland Schaftenaar 13 sayı kaydetti.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Federasyonu () Başkan Vekili Mehmet Fatih Öztürk, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri, TBF CEO'su , TBF Genel Sekreteri Emin Balcı ve TBF yetkilileri takip etti.

Ay yıldızlılar, grubundaki 5'inci maçında 20 Şubat 2021 tarihinde İsveç ile karşılaşacak.

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