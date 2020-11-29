29 Kasım 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin VAR hakemi Abdulkadir Bitigen

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin VAR hakemi Abdulkadir Bitigen

'in 10. haftası dev bir maça ev sahipliği yapıyor. Fenerbahçe sahasında 'ı ağırlıyor. Derbide VAR hakemi olarak görev yapacağı açıklandı.

SPOR
Giriş Tarihi: 29.11.2020
ABONE OL
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin VAR hakemi Abdulkadir Bitigen

Süper Lig 'in zirvesini ilgilendiren mücadelede Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Kadıköy'deki 90 dakika, üst sıralardaki tüm takımları ilgilendiriyor, Erol Bulut-Sergen Yalçın düellosu şeklinde geçmesi bekleniyor.

Süper Lig'in 10. haftasında bu akşam oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin VAR hakemi Abdülkadir Bitigen oldu. AVAR görevlerini de Zorbay Küçük ile Kerem Ersoy üstlenecek.

Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin hakemi Tugay Kaan Numanoğlunun babasından olay sözler: Ben Beşiktaşlıyım oğlum ise... FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ DERBİSİNİN HAKEMİ TUGAY KAAN NUMANOĞLU'NUN BABASINDAN OLAY SÖZLER: BEN BEŞİKTAŞLIYIM OĞLUM İSE...
Fenerbahçe-Beşiktaş son 10 maç | Fenerbahçe Beşiktaş muhtemel 11! Büyük sürpriz yapacak FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ SON 10 MAÇ | FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11! BÜYÜK SÜRPRİZ YAPACAK

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA