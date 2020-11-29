Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin VAR hakemi Abdulkadir Bitigen
Süper Lig'in 10. haftası dev bir maça ev sahipliği yapıyor. Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı ağırlıyor. Derbide VAR hakemi olarak Abdulkadir Bitigen görev yapacağı açıklandı.
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Süper Lig 'in zirvesini ilgilendiren mücadelede Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Kadıköy'deki 90 dakika, üst sıralardaki tüm takımları ilgilendiriyor, Erol Bulut-Sergen Yalçın düellosu şeklinde geçmesi bekleniyor.
Süper Lig'in 10. haftasında bu akşam oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin VAR hakemi Abdülkadir Bitigen oldu. AVAR görevlerini de Zorbay Küçük ile Kerem Ersoy üstlenecek.