Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin VAR hakemi Abdulkadir Bitigen

Süper Lig 'in zirvesini ilgilendiren mücadelede Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Kadıköy'deki 90 dakika, üst sıralardaki tüm takımları ilgilendiriyor, Erol Bulut-Sergen Yalçın düellosu şeklinde geçmesi bekleniyor.

Süper Lig'in 10. haftasında bu akşam oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin VAR hakemi Abdülkadir Bitigen oldu. AVAR görevlerini de Zorbay Küçük ile Kerem Ersoy üstlenecek.