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29 Kasım 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Fenerbahçe-Beşiktaş son 10 maç | Fenerbahçe Beşiktaş muhtemel 11! Büyük sürpriz yapacak Fenerbahçe-Beşiktaş son 10 maç | Fenerbahçe Beşiktaş muhtemel 11! Büyük sürpriz yapacak Fenerbahçe-Beşiktaş son 10 maç | Fenerbahçe Beşiktaş muhtemel 11! Süper Lig'de bu akşam dev bir derbi oynanacak. Fenerbahçe, Beşiktaş'ı sahasında devirerek şampiyonluğa emin adımlarla yürümek istiyor. Bulut ve öğrencileri son hazırlıklarını yaparak maç saatini beklemeye başladı. Beşiktaş'a ise Sergen Yalçın, dar ve kısıtlı kadrosuna rağmen sarı lacivertli takıma büyük bir sürpriz hazırladı. Siyah beyazlı camia ve taraftarları Kadıköy'de Fenerbahçe'yi devirirse yeniden şampiyonluk potasına girecek. İşte her iki takım için de büyük önem taşıyan derbide sahaya çıkacak muhtemel ilk 11'ler... Giriş Tarihi: 29.11.2020 08:55 Güncelleme Tarihi: 29.11.2020 08:57
Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında oynanacak dev derbinin heyecanı şimdiden futbolseverleri sardı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fotomaç'ın haberine göre; Süper Lig'de sahasında bugün Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe galibiyete kilitlendi. Sarı-lacivertiler ezeli rakibini yenerek lige ağırlığını koymayı hedefliyor. Teknik heyet, derbilerin şampiyonluk yarışındaki moral faktörüne dikkat çekerek oyunculara 3 puanın çok önemli olduğunu hatırlattı.
Kanarya bu akşam kazanırsa en ciddi rakiplerinden Beşiktaş ile puan farkını bir maç fazlasıyla 10'a çıkaracak. Zirve yarışında etkili olan ilk yarıdaki derbi serisini de 7 puanla tamamlayacak.
İSTATİSTİKLERDE ÖNDE Sarı-lacivertliler, Galatasaray ile deplasmanda golsüz berabere kalırken, Trabzonspor'u Kadıköy'de 3-1 mağlup etmişti. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Fenerbahçe, ligde geride kalan 9 haftada 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alırken, haftaya 20 puan+averajla 2. sırada girdi. Beşiktaş ise 8 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile 7. sırada (13 puan). Geçen sezon Kadıköy'de oynanan maçı Fenerbahçe 3-1 kazandı. SON PROVA YAPILDI Kanarya hazırlıklarını dün akşam yaptığı idmanla tamamladı. Samandıra'da teknik ve taktik çalışmaların gerçekleştirildiği bildirildi. Futbolcular antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.