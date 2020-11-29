Fenerbahçe-Beşiktaş son 10 maç | Fenerbahçe Beşiktaş muhtemel 11! Büyük sürpriz yapacak

Fenerbahçe-Beşiktaş son 10 maç | Fenerbahçe Beşiktaş muhtemel 11! Süper Lig'de bu akşam dev bir derbi oynanacak. Fenerbahçe, Beşiktaş'ı sahasında devirerek şampiyonluğa emin adımlarla yürümek istiyor. Bulut ve öğrencileri son hazırlıklarını yaparak maç saatini beklemeye başladı. Beşiktaş'a ise Sergen Yalçın, dar ve kısıtlı kadrosuna rağmen sarı lacivertli takıma büyük bir sürpriz hazırladı. Siyah beyazlı camia ve taraftarları Kadıköy'de Fenerbahçe'yi devirirse yeniden şampiyonluk potasına girecek. İşte her iki takım için de büyük önem taşıyan derbide sahaya çıkacak muhtemel ilk 11'ler...