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29 Kasım 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin hakemi Tugay Kaan Numanoğlu'nun babasından olay sözler: Ben Beşiktaşlıyım oğlum ise... Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin hakemi Tugay Kaan Numanoğlu'nun babasından olay sözler: Ben Beşiktaşlıyım oğlum ise...
Fenerbahçe Beşiktaş derbisi | Süper Lig'de bu akşam oynanacak Fenerbahçe Beşiktaş derbisine saatler kala önemli bir gelişme yaşandı. Dev derbinin hakemi
Tugay Kaan Numanoğlu'nun babasından olay yaratan sözler geldi. Baba Numanoğlu katıldığı bir televizyon programında kendisinin Beşiktaşlı olduğunu söylerken oğlunun da tuttuğu takımı açıkladı. Giriş Tarihi: 29.11.2020 09:27 Güncelleme Tarihi: 29.11.2020 09:33 Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği derbi maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu'nun babası Levent Numanoğlu oğluyla ilgili spekülasyonlarla ilgili konuştu. GALERİ DEVAM EDİYOR Beyaz TV'ye konuşan Levent Numanoğlu, oğluna çocukluğundan beri adalet duygusunu aşılamaya çalıştığını belirterek yaratılan spekülasyonnların yapılmaması gerektiğini belirtti. Baba Numanoğlu ayrıca oğlunun küçükken tuttuğu takımı da açıkladı. İşte o sözler... "OĞLUMA ŞUNLARI SÖYLEDİM"
Oğluma şunları söyledim. Adaletli davrancaksın oğlum. Dürüst olacaksın. Hata yapabilirsin ama hatayı kapatmak için eyyamcılık yapma. Dürüst ol, doğru ol. O da yapmaya çalışıyor. Allah yardım etsin.
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"OĞLUM FENERBAHÇELİ YÖNETİCİNİN ŞİRKETİNDE ÇALIŞMIYOR"
Saçma sapan şeyler. Öyle bir şey yok. Kayınbiraderinin yanında çalışıyor. Müdür olarak görev yapıyor.
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"MHK'YI TEBRİK EDİYORUM"
MHK'yı tebrik ediyorum. Helal olsun. Herkese eşit şekilde maç veriyor. Ben şeye karşıyım. Yorumlarda hakarete karşıyım. Küfürlere, karşıyım. Tüm hakem arkadaşlar için diyoruz. Futbolcular için diyoruz. Yorum yaparken saygılı bir şekilde eleştirmekte fayda var.
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