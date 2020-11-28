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28 Kasım 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan unutulmaz maçlar! Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan unutulmaz maçlar! Süper Lig'de heyecan 10. hafta maçlarıyla devam ediyor. Haftanın en önemli maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş kozlarını Kadıköy'de paylaşacak. Koronavirüs salgını sebebiyle seyircisiz oynanacak zorlu mücadele öncesi iki ekip arasında oynanan ve tarihe geçen maçlar derlendi. Giriş Tarihi: 28.11.2020 13:31 Güncelleme Tarihi: 28.11.2020 13:35
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki ezeli rekabete damga vuran olayları sizler için derledik. İşte Fenerbahçe-Beşiktaş derbilerindeki unutulmaz olaylar:
GALERİ DEVAM EDİYOR BEŞİKTAŞ 4 - 2 FENERBAHÇE (2009) Ligde şampiyonluğa giden rakibine deplasmanda çelme takan Fenerbahçe, kupadaki 26 yıllık hasretine son vermek için sahadaydı. Ancak kupa, maçın ikinci yarısını domine eden ve Fenerbahçe kalesine art arda goller bırakan Beşiktaş'ın oluyordu. KADIKÖY BASKINI (2011) 2011 yılında, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan maça sarı-lacivertli taraftarların İnönü Stadı'nı basması damga vurmuştu. ORTEGA PANKARTI Bir diğer unutulmaz olaylardan biri ise Beşiktaş taraftarının Ortega'ya açtığı pankattı.
2002-2003 sezonunda Kadıköy'de oyananan ve Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlanan maçta Siyah-Beyazlı taraftarların Fenerbahçeli taraftarları oyuna getirmesi derbi tarihinin en ilginç olaylarından biriydi.
Fenerbahçe tribünlerinde açılan Cobarde Gallina Ortega (Cesur Yürek) pankartını Beşiktaşlı taraftarların verdiği, gerçek anlamının ise "Korkak Tavuk Ortega" olduğu ortaya çıkınca komik olay günlerce konuşulmuştu. Şükrü Saraçoğlu'ndaki zorlu sınav öncesi bir grup Siyah - Beyazlı taraftarın Fenerbahçeliler'e, "Ortega'ya biz de hayranız. Onun için özel bir pankart yaptırdık. Onu siz sallayın" dedikleri öğrenildi. Ezeli rakiplerinden gelen bu jesti geri çevirmeyen Fenerbahçeliler'in maç boyu açtıkları bu pankartta yazan sözün anlamı ise çok farklıydı: "Korkak Tavuk Ortega." BEŞİKTAŞ 2 - 4 FENERBAHÇE (2011) 20 Şubat 2011'de iki dev İnönü'de karşı karşıya. Golleri, kartları ve 3 gollük müthiş Alex de Souza performansıyla hafızalarda yer eden karşılaşmada Beşiktaş, 1-0'dan maçı çevirmiş ama Ferrari'nin kırmızı kartıyla 10 kişi kalmıştı. 90 dakika sonunda tabelada Fenerbahçe'nin deplasmandaki 4-2'lik zaferi vardı.