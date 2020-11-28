ORTEGA PANKARTI



Bir diğer unutulmaz olaylardan biri ise Beşiktaş taraftarının Ortega'ya açtığı pankattı.

2002-2003 sezonunda Kadıköy'de oyananan ve Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlanan maçta Siyah-Beyazlı taraftarların Fenerbahçeli taraftarları oyuna getirmesi derbi tarihinin en ilginç olaylarından biriydi.



Fenerbahçe tribünlerinde açılan Cobarde Gallina Ortega (Cesur Yürek) pankartını Beşiktaşlı taraftarların verdiği, gerçek anlamının ise "Korkak Tavuk Ortega" olduğu ortaya çıkınca komik olay günlerce konuşulmuştu.



Şükrü Saraçoğlu'ndaki zorlu sınav öncesi bir grup Siyah - Beyazlı taraftarın Fenerbahçeliler'e, "Ortega'ya biz de hayranız. Onun için özel bir pankart yaptırdık. Onu siz sallayın" dedikleri öğrenildi. Ezeli rakiplerinden gelen bu jesti geri çevirmeyen Fenerbahçeliler'in maç boyu açtıkları bu pankartta yazan sözün anlamı ise çok farklıydı: "Korkak Tavuk Ortega."