Abdullah Avcı Trabzonspor'un 3 puanını değerlendirdi

Trabzonspor'un çiçeği burnunda teknik direktörü Abdullah Avcı, Ankaragücü karşılaşmasından alınan 3 puanla 2'de 2 yaptı. Tecürbeli çalıştırıcı maç sonu yaptığı açıklamada takım savunmalarını överken "Daha yolun başındayız" vurgusu yaptı.

"TAKIM SAVUNMADA PROBLEMLER YAŞIYORDU"

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Abdullah Avcı, göreve geldikten sonra çıktıkları ikinci maçı da kazandıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Trabzonspor'la ilgili tespitlerimiz vardı. Takım savunmasında problemler yaşıyordu. Bunların tespitini yapıp tamamen geldiğimiz günden bu yana bunun üzerinde çalışıyoruz. Geçen sene Trabzonspor öne geçtiği maçlarda 32 puan kaybetti, milli takım kalecisi Uğurcan ligin en fazla kurtarış yapan kalecisiydi. Bu doğru bir durum değildi. Bu hafta geçen haftadan bir tık daha iyiydik takım savunmasında.

"YOLUN BAŞINDAYIZ"

Geliştirmeleri gereken noktaların olduğunu dile getiren Avcı, "Daha yolun başındayız. Takım savunmasına vazgeçmeden çalışacağız ama hücum organizasyonları ve geçişleri için çok çalışmak ve tekrar yapmak gerekiyor. Geldiğim günden beri oyuncularım çalışmalarımıza hep olumlu cevap veriyor. Karşılığını da alıyoruz. İki maç gol yemeden kazanmak, bizi iki üç adım ileri atıyor. Bu iki galibiyet özgüven açısından da önemliydi. Aile ortamını oyuncularım hissettiriyor." diye konuştu.

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