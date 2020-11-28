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Bakan Kasapoğlu'ndan Yılmaz Vural'a ziyaret

Gençlik ve , koronavirüs salgınına yakalanan 'ı bulunduğu yoğun bakımda ziyaret etti. , geçmiş olsun dileklerini ileterek Vural Ailesi'yle bir araya geldi.

SPOR AA
Giriş Tarihi: 28.11.2020 Güncelleme Tarihi: 28.11.2020
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Bakan Kasapoğlu'ndan Yılmaz Vural'a ziyaret

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve yoğun bakıma alınan teknik direktör Yılmaz Vural'ı ziyaret etti.

Bakan Kasapoğlu, İstanbul Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan Yılmaz Vural'ın son durumunu öğrenmek ve geçmiş olsun ziyaretinde bulunmak üzere Vural Ailesi'yle bir araya geldi.

Bakan Kasapoğlu, ziyaret sırasında Vural Ailesi'nin yanında bulunan teknik direktör Bülent Uygun'a da geçmiş olsun dileklerini iletti.

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