Hakan Çalhanoğlu'nun yeni adresi belli oldu
İtalyan devi Milan'da forma giyen Milli Takım oyuncusu Hakan Çalhanoğlu, burada oynadığı oyunla önemli kulüplerin dikkatini çekti. İngiltere Premier Lig temsilcisi Manchester United, yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçti.
Sezon sonunda Milan ile sözleşmesi bitecek olan Hakan Çalhanoğlu hakkında transfer haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Milli oyuncunun İtalya'da gösterdiği başarılı performansın ardından, birçok büyük takım Hakan Çalhanoğlu'nun peşine düştü.
26 yaşındaki oyuncu için Avrupa basınından bomba bir haber geldi. The Sun, Manchester United'ın Hakan Çalhanoğlu'nu transfer etmek için harekete geçtiğini yazarken, aynı zamanda Bild Gazetesi Spor Müdürü Christian Falk, milli oyuncunun da İngiliz devine gitmek istediğini söyledi.
HAKAN ÇALHANOĞLU MANCHESTER UNİTED'A TRANSFER OLMAK İSTİYOR
Falk bir Youtube kanalında yaptığı açıklamada, "Hakan hakkındaki Manchester United iddiaları doğru. Bu transferin gerçekleşeceğini düşünüyorum. Geçtiğimiz yaz transfer döneminde menajeriyle, İngiliz kulübü bir görüşme gerçekleştirmişti. Hatta o dönem Juventus da Hakan ile ilgileniyordu.
Fakat Çalhanoğlu bu teklifleri geri çevirdi. Çünkü bu sene sözleşmesi bitiyor ve kendisi de Manchester United'a imza atacağını biliyordu. Görüşmelerde önemli bir mesafe kaydedildi. Hakan'ın Milan ile sözleşmesi biteceği için transfer büyük ihtimalle gerçekleşecektir" ifadelerini kullandı.
JUVENTUS'TAN HAKAN ÇALHANOĞLU'NA AÇIK ÇEK
Hakan Çalhanoğlu'nun sezon sonunda boşa çıkacak olması, Juventus'un iştahını kabartmış durumda. Kadrosunda Merih Demiral'ı da bulunduran İtalyanlar, Çalhanoğlu'nu da transfer etmek istiyor.
Tuttosport'un haberine göre Juventus, 26 yaşındaki oyuncuya adeta açık çek verdi. Milli yıldızın istediği maaşı ödeyebileceklerini menajer Gordon Stipic'e ileten Juventuslu yetkililer, henüz net bir cevap almadı. Hakan Çalhanoğlu'nun 1 Ocak'tan itibaren istediği takımla anlaşma sağlama hakkı bulunuyor.
6.5 MİLYON EURO MAAŞ İSTEMİŞTİ
Daha önce Tuttosport'ta yer alan haberine göre; Hakan'ın menajeri Gordon Stipic, milli yıldızın maşının hemen hemen 3 katına yakın artmasını istedi. Şu anda Milan'dan 2.5 milyon euro kazanan Hakan için Stipic, 6.5 milyon euro istedi.
Haberde bu rakamın Milan'ı oldukça zorlayacağı kaydedilirken, Zlatan Ibrahimovic ve Gianluigi Donnarumma gibi isimlerin de bu civarda maaş aldıkları ifade edildi. Ayrıca menajer Stipic'in özellikle yüksek maaş istediği ve görüşmeler sonucunda 5 milyon euro civarında bir rakama 'tamam' diyeceği kaydedildi.