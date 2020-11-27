Hakan Çalhanoğlu'nun yeni adresi belli oldu

Fakat Çalhanoğlu bu teklifleri geri çevirdi. Çünkü bu sene sözleşmesi bitiyor ve kendisi de Manchester United'a imza atacağını biliyordu. Görüşmelerde önemli bir mesafe kaydedildi. Hakan'ın Milan ile sözleşmesi biteceği için transfer büyük ihtimalle gerçekleşecektir" ifadelerini kullandı.