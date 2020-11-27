Son dakika | Yılmaz Vural'ın sağlık durumu nasıl? Ünlü teknik adamdan kötü haber! Yoğun bakıma alındı

Futbol dünyasının renkli simalarından Yılmaz Vural'ın yeniden koronavirüse yakalandığı ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Özel bir hastanede 2 gündür yoğun bakıma alındığı ve entübe edildiği bilgisine ulaşılırken, 67 yaşındaki futbol adamı daha önce de Akhisarspor'u çalıştırırken koronavirüse yakalanmış ve devamındaki tedavi sürecinin ardından testleri negatife dönmesiyle sağlığına kavuşmuştu.

Doktorların yakından ilgilendiği Vural'ın durumu ile ilgili açıklama yapılıp yapılmayacağı merak edilirken ailesinin endişeli bekleyişi sürüyor.

YILMAZ VURAL'A GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Bu arada Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, Yılmaz Vural için geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Fenerbahçe'nin mesajı şu şekilde:

"Sağlık sorunları sebebiyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavi altına alınan Teknik Direktör Yılmaz Vural'a acil şifalar diliyor, en kısa sürede iyi haberlerini duymayı temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Yılmaz Vural."

Galatasaray'ın sosyal medya adresinden yapılan açıklama şu şekilde:

Hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alınan teknik direktör Yılmaz Vural'a acil şifalar diliyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.

Trabzonspor eski teknik direktörü hakkında şu sözlerle mesaj yayınladı:

Sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavi altına alınan eski teknik direktörümüz Yılmaz Vural'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.





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