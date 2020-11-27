27 Kasım 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Son dakika | Kasımpaşa'da İrfan Buz görevinden istifa etti

Son dakika | Kasımpaşa'da İrfan Buz görevinden istifa etti

Son dakika haberi...'da iki hafta önce göreve gelen , istifa ettiğini duyurdu.

SPOR AA
Giriş Tarihi: 27.11.2020
ABONE OL
Son dakika | Kasımpaşa'da İrfan Buz görevinden istifa etti

Kasımpaşa Teknik Direktörü İrfan Buz, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan İrfan Buz, "Büyük hedeflerimizin örtüştüğünü düşündüğümüz Kasımpaşa ile çıktığımız yola, yaşanan gelişmeler sonrası kulüp içinde sağlıklı bir ortam bulunamayacağını değerlendirerek, ekibimle birlikte devam etmeme kararı aldık. Kasımpaşa Teknik Direktörlüğünden istifa ediyorum." ifadelerini kullandı.

Buz, futbolculara ve kulüp personeline ise teşekkür etti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA