27 Kasım 2020, Cuma
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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan oyuncularına: Bu bir fırsat maçı

Pazar günü oynanacak derbisi öncesinde oyuncularının adeta beynini yıkıyor. Siyah-Beyazlılar’ın genç teknik direktörü, öğrencilerine ’de kazanmaları halinde elde edecekleri avantajın önemini her fırsatta dile getiriyor.

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Giriş Tarihi: 27.11.2020
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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan oyuncularına: Bu bir fırsat maçı

Pazar günü oynanacak derbisi öncesinde oyuncularının adeta beynini yıkıyor. Siyah-Beyazlılar'ın genç teknik direktörü, öğrencilerine 'de kazanmaları halinde elde edecekleri avantajın önemini her fırsatta dile getiriyor.

BU FIRSATI GERİ ÇEVİRMEYELİM
Sergen Yalçın oyuncularıyla yaptığı toplantıda, "9 haftada çok puan kaybı yaşadık. Bunları telafi etmemiz için önümüzde müthiş bir fırsat var. Bu fırsatı geri çevirmemeliyiz" dedi.

PSİKOLOJİK DARBE İNDİRECEĞİZ
Kartal'ın teknik patronu, "Fenerbahçe lige iyi başladı. Onları yendiğimiz taktirde özgüvenlerini azaltacağız. Onları aşağıya çekmemiz için de önemli bir maça çıkacağız" diye konuştu.

PAZAR GÜNÜ YİNE BİZ GÜLECEĞİZ


Sergen Yalçın'ın yakın çevresine, " maçında da favori gösterilmiyorduk. Ancak sonunda kazandık. Pazar günü de favori değiliz ancak Fenerbahçe'yi yeneceğiz" dediği öğrenildi.

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