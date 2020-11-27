Beşiktaş'ta Welinton sevinci
Süper Lig’de Fenerbahçe’nin konuğu olacak Beşiktaş dün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Siyah- Beyazlılar’da karantina süreci sona eren Welinton ve Hasic de takımla birlikte çalışmalara katıldı. Beşiktaş’ta karantina süreçleri devam eden diğer yıldızlardan Vida ve N’Sakala ise antrenmana katılmadı.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Süper Lig'de Fenerbahçe'nin konuğu olacak Beşiktaş dün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Siyah- Beyazlılar'da karantina süreci sona eren Welinton ve Hasic de takımla birlikte çalışmalara katıldı. Beşiktaş'ta karantina süreçleri devam eden diğer yıldızlardan Vida ve N'Sakala ise antrenmana katılmadı.