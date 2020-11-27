27 Kasım 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Beşiktaş'ta Welinton sevinci

Beşiktaş'ta Welinton sevinci

’de Fenerbahçe’nin konuğu olacak dün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Siyah- Beyazlılar’da karantina süreci sona eren Welinton ve Hasic de takımla birlikte çalışmalara katıldı. Beşiktaş’ta karantina süreçleri devam eden diğer yıldızlardan Vida ve N’Sakala ise antrenmana katılmadı.

SPOR
Giriş Tarihi: 27.11.2020
ABONE OL
Beşiktaş'ta Welinton sevinci

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin konuğu olacak Beşiktaş dün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Siyah- Beyazlılar'da karantina süreci sona eren Welinton ve Hasic de takımla birlikte çalışmalara katıldı. Beşiktaş'ta karantina süreçleri devam eden diğer yıldızlardan Vida ve N'Sakala ise antrenmana katılmadı.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi akıl oyunlarına sahne olacak! İşte iki takımın planları FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ DERBİSİ AKIL OYUNLARINA SAHNE OLACAK! İŞTE İKİ TAKIMIN PLANLARI

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA