26 Kasım 2020, Perşembe
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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi akıl oyunlarına sahne olacak! İşte iki takımın planları

Zirve yarışında büyük önem veren derbiye hem Kanarya hem de zafer parolası ile hazırlanıyor. İki takım da dev maça 3 gün kala imha planını belirledi. , Rıdvan ve Larin’in oynadığı kanadı gözüne kestirdi. Başarılı hoca rakibini Gökhan ve Pelkas’ın organizasyonları ile vurmayı hedefliyor.

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Giriş Tarihi: 26.11.2020
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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi akıl oyunlarına sahne olacak! İşte iki takımın planları

Zirve yarışında büyük önem veren derbiye hem Kanarya hem de zafer parolası ile hazırlanıyor. İki takım da dev maça 3 gün kala imha planını belirledi. , Rıdvan ve Larin'in oynadığı kanadı gözüne kestirdi. Başarılı hoca rakibini Gökhan ve Pelkas'ın organizasyonları ile vurmayı hedefliyor.

SON BÖLÜME KADAR KONTROL
Bulut, 'ın son yarım saatte oyundan düşmesi ve kulübe avantajını da göz önüne alıp kontrollü bir futbol üzerinde duruyor. Hedef, maçı en kötü ihtimal 50-60 dakika geri düşmeden sürdürüp son bölümde işi bitirmek.

HAZIRLIKSIZ YAKALAYACAKLAR
Beşiktaş cephesinde ise 2 ana konu üzerinde duruluyor. ilk olarak futbolcularına 3. bölgede pres emri verdi. Tecrübeli hoca, kapılacak toplarla Fenerbahçe'yi hücuma çıkarken hazırlıksız yakalamayı düşünüyor.

DURAN TOPLAR ANAHTAR NOKTA


Yalçın duran toplara da büyük önem veriyor. Başarılı hoca, rakibin büyük silahı olan korner ve serbest vuruşlara özel önlem alacak. Yalçın ayrıca hava topu üstünlüğünü kullanarak duran toptan gol bulmayı da hedefliyor.

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