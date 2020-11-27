Balıkesirspor'da 11 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Balıkesirspor, futbol dünyasını da derinden etkileyen koronavirüs salgını hakkında açıklama yaptı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, 8 futbolcu ile 3 personelin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.
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TFF 1. Lig ekiplerinden Aydeniz Et Balıkesirspor'da 8 futbolcu ile 3 personelin yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan bilgiye göre, pazar günü oynanacak Royal Hastanesi Bandırmaspor maçı öncesi teknik heyet, futbolcular ve A takım personeline Kovid-19 testi yapıldı.
Açıklamada, sonuçlanan testlerde 8 futbolcu ile 3 personelde pozitif bulguya rastlandığı belirtildi.
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