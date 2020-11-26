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Karabağ - Sivasspor | CANLI ANLATIM

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz , Azerbaycan ekibi ile karşı karşıya geliyor. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki Karabağ-Sivasspor maçında ilk gol erken geldi.

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Giriş Tarihi: 26.11.2020 Güncelleme Tarihi: 26.11.2020
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Karabağ - Sivasspor | CANLI ANLATIM

Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Sivasspor I grubu 4. hafta maçında Azerbaycan temsilcisi Karabağ ile kozlarını paylaşıyor. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadelenin başlama düdüğü 20:55'te çaldı.

Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

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QARABAĞ (KARABAĞ) - SİVASSPOR MAÇI İLK 11'LER

KARABAĞ: Magomedaliyev, Jafarguliyev, Medina, Garayev, Guerrier, Matic, İbrahimli, Bayramov, Owusu, Zoubir, Emreli

SİVASSPOR: Samassa, Goiano, Caner, Appindangoye, Uğur, Robin Yalçın, Claudemir, Yasin, Gradel, Ninga, Kone

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