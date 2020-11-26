Karabağ - Sivasspor | CANLI ANLATIM
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Sivasspor, Azerbaycan ekibi Karabağ ile karşı karşıya geliyor. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki Karabağ-Sivasspor maçında ilk gol erken geldi.
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Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Sivasspor I grubu 4. hafta maçında Azerbaycan temsilcisi Karabağ ile kozlarını paylaşıyor. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadelenin başlama düdüğü 20:55'te çaldı.
Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
QARABAĞ (KARABAĞ) - SİVASSPOR MAÇI İLK 11'LER
KARABAĞ: Magomedaliyev, Jafarguliyev, Medina, Garayev, Guerrier, Matic, İbrahimli, Bayramov, Owusu, Zoubir, Emreli
SİVASSPOR: Samassa, Goiano, Caner, Appindangoye, Uğur, Robin Yalçın, Claudemir, Yasin, Gradel, Ninga, Kone
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