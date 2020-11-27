Ankaragücü - Trabzonspor (CANLI ANLATIM)
Süper Lig'in 10. haftasında Ankaragücü ile Trabzonspor başkentte karşı karşıya gelecek. Abdullah Avcı ile çıkış yakalayan Trabzonspor, yükselişini sürdürmek istiyor. Ankaragücü ve Trabzonspor'un sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig'in 10. haftası Eryaman Stadı'ndaki Ankaragücü-Trabzonspor maçıyla açılıyor. Ankaragücü-Trabzonspor maçı öncesinde takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Trabzonspor'un ilk 11'i: Uğurcan, Pereira, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Abdulkadir Parmak, Lewis Baker, A. Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Afobe
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Süper Lig'de 7 maça çıkan sarı-lacivertliler, 2 beraberlik, 5 yenilgi yaşadı. Ligde galibiyeti bulunmayan tek takım konumundaki MKE Ankaragücü, 2 puanla 21. ve son sırada yer alıyor.
Geçen hafta Göztepe'ye deplasmanda 3-1 yenilen ve teknik direktör Fuat Çapa'yla yollarını ayıran sarı-lacivertlilerin Trabzonspor maçında başında kulübün yardımcı antrenörleri olacak.
Trabzonspor maçı öncesi cezalı oyuncusu bulunmayan başkent ekibinde, sakatlıkları devam eden Assane Diousse ve Joseph Paintsil son antrenmana katılmadı.
Eryaman Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak haftanın açılış maçını hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.