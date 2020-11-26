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TFF Başkanı Nihat Özdemir açıkladı! Süper Kupa Katar'da oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı  ve  arasında oynanacak  maçının 'da oynanacağını açıkladı.

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Giriş Tarihi: 26.11.2020 Güncelleme Tarihi: 26.11.2020
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TFF Başkanı Nihat Özdemir açıkladı! Süper Kupa Katar'da oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Süper Kupa'nın oynanacağı yerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Trabzonspor'u karşı karşıya getirecek olan Süper Kupa'nın Katar'da oynanması gündeme geldi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir yaptığı açıklamada "Süper Kupa finalini Katar'da oynatmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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