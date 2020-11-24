Fatih Terim'den hakeme sert eleştiri

"KORKU DAĞLARI BEKLER"

Maçta topun oyunda kalma süresinin çok az olduğunu belirten tecrübeli antrenör, "Borç para alır gibi borç dakika mı kardeşim! Biz de saat tutuyoruz kardeşim. Bizim de scoutlar tutuyor. Şu maça tutun, oynanmayan kaç dakika var! Genel maça bakın, 45 dakika oynandı mı? Ben de yatan oyuncuma kızıyorum. Ağır hareket etmeyi anlarım ama bütün maç buna müsaade edersen olmaz. Sonra da 5 dakika veriyorsun. Atarım atmam. İsyanım buna, oynamak istiyoruz. İlk defa değil de bu. Sabahlara kadar seminerlerde anlatsınlar. Korku dağları bekler." diye konuştu.