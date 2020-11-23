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Bandırmaspor'da koronavirüs şoku

Koronavirüs salgını futbol dünyasını da derinden etkilemeye devam ediyor. 1. Lig ekibi 'da koronavirüs testi pozitif çıkanların sayısı 14'e yükseldi.

SPOR AA
Giriş Tarihi: 23.11.2020 Güncelleme Tarihi: 23.11.2020
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Bandırmaspor'da koronavirüs şoku

TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'da 3 futbolcu ve 2 personelin daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan bilgiye göre, bugün yapılan Kovid-19 testlerinde 3 futbolcu ve 2 personelde pozitif bulguya rastlandı.

Takımda Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı, 9 futbolcu ve 5 personel olmak üzere 14'e yükseldi.

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