Bandırmaspor'da koronavirüs şoku
Koronavirüs salgını futbol dünyasını da derinden etkilemeye devam ediyor. 1. Lig ekibi Bandırmaspor'da koronavirüs testi pozitif çıkanların sayısı 14'e yükseldi.
SPOR AA
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TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'da 3 futbolcu ve 2 personelin daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan bilgiye göre, bugün yapılan Kovid-19 testlerinde 3 futbolcu ve 2 personelde pozitif bulguya rastlandı.
Takımda Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı, 9 futbolcu ve 5 personel olmak üzere 14'e yükseldi.
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