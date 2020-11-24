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Fenerbahçeli Ozan Tufan'dan Sörloth itirafı! ''Yerime onu aldılar''

önemli bir gerçeği açıkladı. 2018 yılında ’ın kendisiyle ilgilendiğini söyleyen Ozan, “İmza aşamasına geldik. Ancak Crystal Palace’ta Sakho sakatlandı. Kulüp, acil olarak o bölgeye takviye yapma kararı aldı ve benim transferim de gerçekleşmedi” dedi.

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Giriş Tarihi: 24.11.2020
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Fenerbahçeli Ozan Tufan'dan Sörloth itirafı! ''Yerime onu aldılar''

OzanTufan önemli bir gerçeği açıkladı. 2018 yılında 'ın kendisiyle ilgilendiğini söyleyen Ozan, "İmza aşamasına geldik. Ancak Crystal Palace'ta Sakho sakatlandı. Kulüp, acil olarak o bölgeye takviye yapma kararı aldı ve benim transferim de gerçekleşmedi" dedi.

BU KONU FAZLA BİLİNMEZ
Kendisinin yerine İngiliz kulübünün Sörloth'u aldığını belirten Ozan Tufan, "Bu konunun detayları fazla bilinmez ancak o dönemde başımıza böyle bir şey gelmişti" diye konuştu.

ALMAN VE RUSLAR ÇOK İSTEDİ
Aralık 2019'da ile sözleşme yenileyen , bu kararı vermeden önce de başta olmak üzere Rus liginden de birçok takımla görüştüğünü ifade etti.

ACELE KARAR VERİLMEMELİ


Transferde acele karar verilmemesini söyleyen Ozan, " Benim kulübüm Fenerbahçe, burada önüme plan konuluyor ve bu plan beni tatmin ediyor, sonra da sözleşme yeniliyorum" dedi.

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