Fenerbahçeli Ozan Tufan'dan Sörloth itirafı! ''Yerime onu aldılar''

ALMAN VE RUSLAR ÇOK İSTEDİ

Aralık 2019'da Fenerbahçe ile sözleşme yenileyen Ozan Tufan, bu kararı vermeden önce de Bayer Leverkusen başta olmak üzere Rus liginden de birçok takımla görüştüğünü ifade etti.