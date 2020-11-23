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Son dakika: Galatasaray'da şok sakatlık! Basketbolcu Meltem Yıldızhan...

haberi... Kadın Basketbol Takımı oyuncusu 'ın sağ el tarak kemiğinde kırık tespit edildi.

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Giriş Tarihi: 23.11.2020 Güncelleme Tarihi: 23.11.2020
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Son dakika: Galatasaray'da şok sakatlık! Basketbolcu Meltem Yıldızhan...

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Meltem Yıldızhan, 23 Kasım tarihinde yapılan antrenmanda eline aldığı darbe sonucunda ileri tetkiklerinin yapılması için sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler'de kontrollerden geçmiştir. Oyuncumuzun yapılan kontrollerinde sağ el tarak kemiğinde kırık tespit edilmiştir. Bu hafta içi operasyonu planlanan oyuncumuzun rehabilitasyon süreci iki ay olarak öngörülmektedir. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, başarılı bir rehabilitasyon süreci geçirmesini temenni ederiz." ifadeleri yer aldı.

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