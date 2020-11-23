Son dakika haberi | Denizlispor Kulübü PFDK'ya sevk edildi

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Denizlispor Kulübünün, Süper Lig'de hafta sonunda Gaziantep FK ile oynanan mücadelede "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle PFDK'ye sevkine karar verildi.

TFF'NİN RESMİ WEB SİTESİNDE YER ALAN AÇIKLAMA

Hukuk Müşavirliği'nce 23.11.2020 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübü'nün 21.11.2020 tarihinde oynanan YUKATEL DENİZLİSPOR-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2020-2021 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/8 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübü görevlisi AYKUT ÖZDEMİR'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 23.11.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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