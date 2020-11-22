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MKE Ankaragücü'nde Fuat Çapa dönemi sona erdi!

Son dakika haberleri... 'in 9. haftasında deplasmanda 'ye 3-1 yenilen 'nde Teknik Direktör 'nın sözleşmesi feshedildi.

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Giriş Tarihi: 22.11.2020
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MKE Ankaragücü'nde Fuat Çapa dönemi sona erdi!

MKE Ankaragücü, Göztepe mağlubiyetinin ardından Teknik Direktör Fuat Çapa ile yollarını ayırdı.

Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Fuat Çapa ile yönetim kurulumuzun Göztepe maçından sonra yaptığı görüşme neticesinde, karşılıklı anlaşılarak yollarımızı ayırma kararı almış bulunmaktayız. Teknik Direktörümüz Fuat Çapa'ya, bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Süper Lig 9. hafta karşılaşması | Göztepe 3-1 Ankaragücü maç sonucu SÜPER LİG 9. HAFTA KARŞILAŞMASI | GÖZTEPE 3-1 ANKARAGÜCÜ MAÇ SONUCU

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