Süper Lig 9. hafta karşılaşması | Göztepe 3-1 Ankaragücü maç sonucu
Süper Lig'de MKE Ankaragücü'nü 3-1 mağlup eden Göztepe, ligde 6 maç sonra sahadan galibiyetle ayrıldı. MKE Ankaragücü karşısında ilk yarıyı Cherif Ndiaye'nin golüyle 1-0 önde tamamlayan Göztepe'nin rakibi Endri Çekici ile bir penaltı vuruşundan faydalanamadı. İkinci yarıda Halil Akbunar ve Cherif Ndiaye ile farkı 3'e çıkaran sarı-kırmızılı ekip, Torgeir Borven'in golüne engel olamasa da rakibini 3-1 mağlup etti.
İzmir temsilcisi Göztepe evinde Ankaragücü'nü konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip bulduğu 3 golle kazandı.
GÖZTEPE 6 MAÇ SONRA KAZANDI
Lige Yukatel Denizlispor galibiyetiyle başladıktan sonra çıktığı 6 maçta 5 beraberlik, 1 yenilgi alan Göztepe, MKE Ankaragücü'nü 3-1 yenerek ligde 6 müsabaka sonra 3 puana ulaştı. Puanını 11'e çıkaran Göztepe'nin ligin 7. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor karşılaşması İzmir'deki deprem nedeniyle ertelenmişti.
MKE ANKARAGÜCÜ 7. MAÇINDA DA KAZANAMADI
Ligde Göztepe karşılaşmasıyla 7. müsabakasını geriden bırakan MKE Ankaragücü, bu sezon henüz 3 puan alamadı. Ligde 2 beraberlik ve 5 yenilgi alan MKE Ankaragücü 2 puanla son sırada yer alıyor.
CHERİF NDİAYE 3. GOLÜNÜ ATTI
Geçen hafta 1-1 berabere biten Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında 1 gol atan Cherif Ndiaye, MKE Ankaragücü maçını da boş geçmedi. MKE Ankaragücü filelerine 2 gol bırakan Senegalli golcü bu sezon 3. golüne ulaştı. Sarı-kırmızılı ekibin ikinci golünü atan Halil Akbunar'ın da 3 golü bulunuyor.
GÖZTEPE'NİN ALEYHİNE 5. PENALTI KARARI
Bu sezon kalesinde gördüğü 9 golün 4'ünü penaltı vuruşundan yiyen Göztepe'nin aleyhine verilen 5. penaltı golle sonuçlanmadı. Endri Çekici kullandığı vuruşta meşin yuvarlağı doğrudan auta gönderdi.
Daha önce Torgeir Borven'le bir penaltı golü bulunan MKE Ankaragücü, bu sezon ilk kez bir penaltı vuruşundan faydalanamadı.
GÖZTEPE ANKARAGÜCÜ MAÇI ÖZETİ
Karşılaşmanın 4. dakikasında Bolingi'nin pasıyla topla buluşan Lobjanidze'nin şutunda top kaleci İrfan Can'da kaldı.
10. dakikada Göztepe öne geçti. Sol kanattan Tripic'in verdiği topu ceza sahası hemen önündeki Cherif Ndiaye bekletmeden ceza sahasının içindeki Guilherme'ye aktardı. Guilherme'nin kafa vuruşuyla kale önüne doğru yönlendirdiği meşin yuvarlağa iyi yükselen Cherif Ndiaye, kafa vuruşuyla topu filelelere gönderdi: 1-0.
25. dakikada ceza sahası içinde Murat Paluli ile Endri Çekici arasındaki mücadelede Endri Çekici'nin yerde kalmasının ardından hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu tekrar izleyen Fırat Aydınus kararını değiştirmedi. Atışı 29. dakikada kullanan Endri Çekici'nin şutunda top üstten auta gitti.
37. dakikada sağ kanattan hızlı gelişen MKE Ankaragücü atağında Lobjanidze'nin yaptığı ortada Bolingi'nin bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin hemen yanından dışarı çıktı.
38. dakikada Atila Turan'ın ceza sahası içinde yaptığı ortada kaleci İrfan Can'ın kalesinde olmadığı pozisyonda Lobjanidze'nin şutunda Titi kaleye giden topu uzaklaştırdı.
Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümünü Göztepe 1-0 üstün tamamladı
Karşılaşmanın 62. dakikasında Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan topla ceza sahasına giren Nwobodo'nun ortasında müsait durumdaki Halil Akbunar'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.
66. dakikada Cherif Ndiaye'nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Nwobodo'nun şutunda direğe çarpan top auta gitti.
67. dakikada Göztepe farkı 3'e çıkardı. Nwobodo'nun pasıyla sol kanatta topla buluşan Cherif Ndiaye, güzel bir hareketle rakibin geçtikten sonra ceza sahası içinde sol çapraz pozisyonda yaptığı güzel bir vuruşla skoru 3-0'a taşıdı.
79. dakikada sol kanattan ceza sahası içine giren Halil Akbunar'ın sert şutunda kaleci Friedrich topu kornere çeldi.
88. dakikada sol kanattan Alper Potuk'un kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içnde topa iyi yükselen Bolingi'nin kafa vuruşunda kaleci İrfan Can topu kornere uzaklaştırdı.
90+2. dakikada MKE Ankaragücü'nde Emre Güral'ın pasıyla ceza sahası sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Borven, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-1.
Müsabakayı Göztepe 3-1 galip tamamladı.
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Candaş Elbil
Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Titi, Mihojevic, Berkan Emir, Halil Akbunar (Dk. 85 Burekovic), Yalçın Kayan (Dk. 85 Kubilay Sönmez), Soner Aydoğdu, Tripic (Dk. 46 Nwobodo), Guilherme (Dk. 90 Efe Binici), Cherif Ndiaye (Dk. 73 Napoleoni)
MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Sarlija, Pazdan, Atila Turan (Dk. 67 Emre Güral), Lobjanidze (Dk. 46 Alper Potuk), Atakan Rıdvan Çankaya (Dk. 46 Voca), Lukasik (Dk. 46 Diousse), Paintsil (Dk. 76 Borven), Endri Çekiçi, Bolingi
Goller: Dk. 10 ve 67 Cherif Ndiaye, Dk. 62 Halil Akbunar (Göztepe), Dk. 90+2 Borven (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Dk. 42 Berkan Emir, Dk. 90+1 Kubilay Sönmez (Göztepe), Dk. 42 Kitsiou, Dk. 83 Bolingi (MKE Ankaragücü)
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